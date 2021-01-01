نقيب القراء ينفي مهاجمة بهاء سلطان: «هذا افتراء عليا وعلى الله.. نرحب به معانا»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الفيديوهات للفنان بهاء سلطان، بعد لقاءه أمس مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي أكد خلاله أنه حفظ القرآن الكريم بالكامل خلال عام 2020، كما حرص على تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية أثناء الحلقة.ونفى الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وشيخ عموم المقارئ المصرية، مهاجمته للفنان بهاء سلطان بقوله "لا يتقن القواعد اللغوية التي تؤهله لقراءة القرآن الكريم بشكل صحيح"، مؤكدا أن "هذا لم يحدث نهائيًا، هذا كذب وافتراء عليّا، ولا الكلام دا لم يحصل".وتابع حشاد في تصريحات لـ"الدستور": "أنا مقعدتش معاه ولا عارف حافظ ولا لا، هذا افتراء عليا وعلى الله، ورجمًا بالغيب"، مرحبًا بوجود الفنان بهاء سلطان في نقابة القراء، خاصًة أنه لا يريد أن يكسر جهده، في الحفظ والقراءة.وأكد أن الجميع شكره لترحبيه بالفنان بهاء سلطان بالنقابة: "إحنا منقفلش بابنا في وش حد، وأنا سعيد لحفظه القرآن الكريم بالكامل"، خاصة أنه يمتلك صوتًا مميزًا".