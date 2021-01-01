إخلاء سوقي الجمعة والحمام بالإسكندرية لحين وضع ضوابط احترازية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب، بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوقي الجمعة، والحمام بنطاق الحي، بإخلائهما بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية محددة حفاظًا على سلامة المواطنين، مكلفا بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم بإخلاء سوق الجمعة، وتحذير جميع القائمين عن تلك الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة، التي من شأنها الحد من التجمعات، حفاظا على سلامة المواطنين.هذا وتهيب محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في أماكن؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.