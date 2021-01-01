رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تحذر من عواقب إقدام أمريكا على شن حرب عليها

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:52 م
سعيد خطيب
سعيد خطيب
أ ش أ
طباعة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن بعض التقارير حول احتمالية بدء الولايات المتحدة الأمريكية حربا ضد بلاده خلال نهاية فترة حكم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب ربما تكون صحيحة، مشيرًا إلى أن طهران سترد بشكل "ساحق" على أي محاولة لتجاوز خطوطها الحمراء أو تهديد أمنها القومي.

وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "بعض التقارير عن احتمال حدوث حرب في نهاية حكم ترامب مفبركة، لكن بعضها حقيقي"، متابعا: "إذا تجاوز أحد خطوطنا الحمراء، فإنه سوف يتلقى ردا مدويا.. ولن نتهاون فيما يخص أمننا القومي ومصالح شعبنا".

وأكد أيضًا أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر "القنوات الدبلوماسية أن عواقب لأي مغامرة أمريكية" تقع على عاتقها، بجانب إبلاغ دول المنطقة أيضًا أن "يحرصوا على عدم الوقوع في فخ المؤامرات".

وأسفرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومن المقرر أن يتم تنصيبه رسميا في 20 يناير الجاري، لكن ترامب يرفض حتى الآن الاعتراف بالخسارة ويقول إن الانتخابات مزورة.

موضوعات متعلقة

«خائف من كورونا؟».. سر عدم عودة بيج رامي إلى قريته للاحتفال

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف