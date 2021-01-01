وزير القوى العاملة: العامل المصرى ضمن الأكفأ عالميًا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري من أفضل عمال العالم إذا تحققت لهم القدرات.









وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي هانى عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منصة لسوق العمل من خلال وزارة القوى العاملة، وبعض الجهات المعاونة لها، عليها تحليل لكامل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظات والقطاعات، للخروج بنتائج تساعد في تحديد متطلبات مخرجات التعليم.









ولفت إلى أن الزيارات المتكررة التي يقوم بها للمحافظات شيء أساسي، في نهج عمل الوزارة حاليا، من أجل التواجد وسط الناس ووسط القطاعات، للتعرف على أرض الواقع، على ما يحتاجه العامل المصري وسوق العمل.







