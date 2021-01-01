النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة المطرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، كما تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.