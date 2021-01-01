حجز تاجر بتهمة الاستيلاء على 100 طن دقيق لحين ورود التحريات

أمرت نيابة الشرابية بحجز مدير مطحن 24 ساعة، وذلك لورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبطه بتهمة الاستيلاء على 100 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على مدير مطحن بتهمة الاستيلاء على 100 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء فى الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطحن بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بالتلاعب فى كميات القمح المدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء.وعثر بداخل المطحن على (73،531 طن دقيق بلدى مدعم- 37،600 طن نخالة خشنة)، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.تأتى تلك الحملات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على الدعم.