انقطاع المياه في بيلا بكفر الشيخ لمدة 20 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ انقطاع المياه عن منطقة سيدي عمر بابشان مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، غدا السبت الموافق ٢/١/٢٠٢١ من الساعة ١٠ مساء وحتى يوم الأحد الساعة ٦ مساء من اليوم التالي.وذكرت الشركة في بيانها اليوم الجمعة، ان انقطاع المياه يأتي نظرا لستكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بمركز بيلا.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأكدت الشركة انها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من وافق ٣١٢٠٢٠ التليفون الأرضي.