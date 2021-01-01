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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تطوير العلاقات مع مصر يتصدر استراتيجية وزارة الخارجية السودانية

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:17 م
وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
مروة عنبر
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تصدر تطوير العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها مصر وجنوب السودان، الاستراتيجية الجديدة لوزارة الخارجية السودانية، وفق ما قاله وكيل الوزارة، السفير محمد شريف، فى مؤتمر صحفى.

وقال «شريف» إن الاستراتيجية تهدف إلى خدمة مصالح السودان القومية، وترسيخ مبادئ حسن الجوار، والابتعاد عن سياسة «المحاور»، مع منح أولوية خاصة للعلاقات مع المجموعتين العربية والإفريقية.

وأضاف: «الاستراتيجية ستصدر فى ٣ فصول رئيسية، تتضمن كتابًا تعريفيًا مفتوحًا سيتاح للجميع حول العمل الخارجى بصفة عامة ومجالات عمل الوزارة، وستتم ترجمته وسيتاح للاطلاع عليه من الجميع، والجزء الثانى عبارة عن مرجع شامل لعلاقات السودان الثنائية مع الدول الأخرى فى أوجهها كافة، السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالإضافة إلى العلاقات مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة».

ويتناول الفصل الثالث العمل المؤسسى والاستراتيجى وإعادة هيكلة الوزارة، من حيث ترشيد الإنفاق مع الكفاءة والعائد على كل المستويات فى مجالات العمل، والاستجابة لتطلعات الشعب السودانى وخدمة قضاياه.

وكشف عن أن الاستراتيجية سيتم تدشينها فى مؤتمر أو احتفال كبير، خلال يناير الجارى، على أن يُقام لمدة يومين، تحت رعاية رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك.

من جهته، حرص رئيس مجلس السيادة الانتقالى، عبدالفتاح البرهان، على إرسال عدة رسائل للشعب السودانى، من بينها ملف المصالحة مع حركات الجنوب، التى تعد أحد أبرز الإنجازات التى حققها السودان، خلال العام الماضى، بجانب الالتزام بمبادئ الثورة السودانية.

وشدد «البرهان»، فى خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لاستقلال السودان، على الوقوف مع صناع الثورة السودانية، ومساندتهم والاستجابة لمشاريعهم وتطلعاتهم المشروعة، سعيًا لتحقيق أحلامهم، وآمالهم، مشيرًا إلى الالتزام باستكمال هياكل الفترة الانتقالية، حتى تتحقق غاياتِها بالانتقال السلمى للسلطة وإرساء أسس ودعائم البناء الديمقراطى.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية القاسية التى تمر بالسودان، فضلًا عن أزمة «كورونا»، التى أثرت على اقتصادنا وواقعنا المعيشى، تتطلبان من الجميع تضافر الجهود والعمل سويا بهمة وإخلاص بالتعاضد والترابط المجتمعى، والاعتماد على مواردنا.

وأشار إلى توقيع اتفاقية السلام هذا العام مع حركات الكفاح المسلح، بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها حكومة جمهورية جنوب السودان، معربًا عن أمله فى أن تتعاون جميع الأطراف على إنفاذ الاتفاق على الوجه الذى يحقق الاستقرار والسلام الشامل المستدام.

ودعا رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة «تحرير السودان»، عبدالواحد نور، إلى الانضمام للسلام.

ونوه بأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما تلا ذلك من قرارات، يعتبر إنجازًا جاء بعد جهود جماعية لكل مكونات الحكومة الانتقالية والشعب والأصدقاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «هذا الواقع الجديد سيفتح للسودان آفاقا واسعة سياسية واقتصادية ودبلوماسية، فالتغيير الكبير فى السياسة الدولية تجاه السودان يستوجب على الجميع المضى قدمًا بروح جماعية وعزم شعبى، وجهود متضافرة للوصول إلى الغايات الكبرى التى خطط لها جيل الاستقلال».

ورأى أن ما يحدث فى المنطقة الشرقية المتاخمة لحدود السودان مع إثيوبيا هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها، مشددًا على أن القوات المسلحة لم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدى على الجارة إثيوبيا، مضيفا: «السودان ظل يحرص وما زال على معالجة موضوع التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين والداعمين لهم على الأراضى السودانية عبر الحوار»، لافتًا إلى تكوين آليات مشتركة لهذا الأمر.


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