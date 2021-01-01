مرضى كورونا يشغلون 18.3% من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) يشغلون أكثر من 18% من أسِرَّة المستشفيات في البلاد حتى 30 ديسمبر.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذا المعدل انخفض إلى 18.3% من 18.4% في اليوم السابق عليه، وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد- 19، ما يصل إلى 129 ألفا و52 سريرا.وارتفع معدل إشغال المستشفيات الأمريكية بنحو 0.3% فوق معدل الـ18% الذي استمر لمدة 5 أيام.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر نسبة إشغال لأسِرَّة المستشفيات بسبب مرضى كوفيد 19، حيث بلغت النسبة 32.9%، تليها ولاية أريزونا بنسبة 31.9%.وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07:07 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.