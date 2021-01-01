خبراء بريطانيون: غير الملتزمين بالكمامة يتحملون دماء المتوفين بـ«كورونا»

دعا مستشارو المجلس الاستشارى العلمى للحكومة البريطانية «SAGE»، إلى الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة» طوال الوقت فى الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى مسافة مترين، للتمكن من حسر تفشى فيروس «كورونا المستجد».

وقالت مجموعة «SPI-B»، المتفرعة من المجلس الاستشارى العلمى البريطانى: «يجب الآن ارتداء أقنعة الوجه بشكل دائم فى الشوارع الرئيسية والمدارس وأماكن العمل، وفى ظل عدم اليقين حول آليات زيادة انتقال العدوى، يجب اتباع قاعدة التباعد الاجتماعى بمسافة مترين اثنين».

وأضافت: «عندما تكون التفاعلات المنتظمة التى تستوجب مسافة أقل من مترين ضرورية، يجب الالتزام بأغطية الوجه وارتداؤها بشكل صحيح، وتعزيز معدلات التهوية، لمراعاة الأحمال الفيروسية العالية المحتملة، بجانب تعزيز أهمية استخدام أغطية الوجه، بما فى ذلك الأماكن التى لم يتم إلزامها بها حاليًا، مثل التعليم وأماكن العمل والمساحات الخارجية المزدحمة».

ونبهت إلى أن الخبراء غير متأكدين من السرعة التى يمكن أن تنتشر بها السلالة الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا المستجد»، لكن هناك إجماعًا على أنها أكثر عدوى من السلالات السائدة، ما يعنى أنه من الصعب التحكم فى انتشار الفيروس إلا عبر الالتزام بالقواعد بشكل أكثر صرامة.

ويعتقد الخبراء أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا» أكثر عدوى بنسبة ٥٠٪، محذرين من أن تظل بريطانيا تحت الإغلاق الشامل لأشهر طويلة، فالتوقعات تشير إلى أن السلالة الجديدة تعنى أن لندن فى حالة إغلاق قد تستمر حتى الربيع المقبل، وربما حتى صيف ٢٠٢١. وحذر هيو مونتجمرى، المستشار فى مستشفى «كوليدج لندن» البريطانية، من أن السلوكيات غير المسئولة من المواطنين من شأنها زيادة الخطر وفقدان السيطرة على تفشى فيروس «كورونا المستجد».

وأعرب عن غضبه من السلوكيات التى يتبعها المواطنون، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: «لا يمكننا إلقاء اللوم على الحكومة، لا يمكننا إلقاء اللوم على نظام ومستوى تقديم الخدمات الصحية، هؤلاء المواطنون يتصرفون بشكل سيئ، أنا فقط غاضب جدًا من ذلك، فإذا كنا نرتدى أقنعة ونغسل أيدينا، فلم يكن فيروس كورونا ليصبح كما هو عليه الآن».

واعتبر أن من لا يرتدى الكمامة «أيديهم ملطخة بدماء من ماتوا جراء فيروس «كورونا»، مضيفًا: «الناس لا يعلمون أنهم تسببوا فى قتل أخرين بـ(كوفيد-١٩)، لكنهم فى حقيقة الأمر فعلوا ذلك، وساهموا فى انتشاره وإصابة الآلاف به».

واختتم: «الآن المرضى ينتظرون ٢٤ ساعة من أجل الحصول على أسرة فى المستشفيات، يجب عليهم الالتزام وإلا سينتشر فيروس كورونا مثل انتشار النار فى الهشيم».

