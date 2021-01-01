رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سانتا كلوز يحمل كورونا يتسبب في وفاة 26 مسنا بدار رعاية في بلجيكا

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:39 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد المتحدث باسم السلطات الصحية المسئولة في بلجيكا، يوريس مومنينز، اليوم الجمعة، أن زيارة أحد القائمين بدور سانتا كلوز أو رجل عيد الميلاد لحضور احتفالية بإحدى دور رعاية المسنين في مدينة مول بمقاطعة أنتويرب البلجيكية بداية ديسمبر الماضي، كانت وخيمة العواقب على الدار، التي شهدت حتى الآن وفاة ما لا يقل عن 26 شخصا بالعدوى عقب الزيارة.

كان القائم بدور سانتا كلوز، القديس نيكولاوس، قد ثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا بعد قيامه بزيارة الدار.

وقال مونينز إنه قد اكتشف لاحقا وجود حالات إصابة بنفس سلالة الفيروس بين نزلاء الدار البالغ عددهم 179 شخصا والعاملين فيها أيضا.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن وجود 85 حالة إصابة إيجابية بين النزلاء، إضافة إلى 40 حالة أخرى بين العاملين بالدار.

وأضاف مونينز أنه مع ذلك ربما لن يتضح مطلقا ما إذا كان القائم بدور رجل عيد الميلاد أصاب نزلاء الدار حقا بعدوى الفيروس أم أنه شخصيا أصيب بها هناك.

وقال المتحدث أيضا إنه من غير الواضح كذلك ما إذا كانت قواعد النظافة العامة تم الالتزام بها خلال الحفل أم لا، مشيرا إلى أن وجهات النظر مختلفة بشأن ذلك، وأن البحث لا يزال مستمرا عن أسباب العدوى.

واستدرك مونينز قائلا: "غير أن الجميع يتفقون على أن تنظيم مثل هذا الحدث في مثل هذا الوقت الصعب لم يكن فكرة جيدة".

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف