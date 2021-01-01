النيابة تطلب تحريات قتل شاب لشقيقته بسبب خلافات الميراث فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شاب متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما، ومعاتبته لها بسبب تأخرها في العودة للمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها لتأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات. تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.