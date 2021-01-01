ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بجمارك السد العالي

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء السد العالي بأسوان من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.وردت معلومات سرية من الأمن الجمركى ومباحث الميناء بمحاولة الراكب ح. ع. ا سوداني الجنسية المغادر من ميناء السد العالى إلى ميناء حلفا بالسودان تهريب كمية من الأدوية البشرية، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 300 أنبوب مرهم فيوسيدر و300 أنبوب مرهم بيتاديرم و100 علبة أقراص جلافين أقراص مخبأة بين طيات الملابس داخل غسالة ملابس.فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 44 ألفا و600 جنيه، وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.