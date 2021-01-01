محمد عبدالعزيز يكتب: على قلوب أقفالها

استخفاف واستهتار وقلة ذوق وعدم مراعة لمشاعر الآخرين.. بهذه الألفاظ الصادقة- رغم كونها صادمة- أصف ما وصلنا إليه من تراجع فى الذوق العام، قد لا يكون الأمر جديدًا فقد رصد علماء الاجتماع تغيرات كثيرة فى البنية الأخلاقية للمجتمع المصرى منذ بدأنا عصر الانفتاح منتصف السبعينيات، لكن دائرة الفحش كانت ضيقة واليوم اتسعت حتى بلغت قمة التدنى بفعل وسائل التواصل- بل التلاسن- الاجتماعى، قد ترى فيما أكتبه نوعًا من التحامل على وسائل مكنتنا من تقريب البعيد، والربط بين أقصى المشرق بالمغرب، وقد تقول لى إننى واحد من المستفيدين بهذه الوسائل وتلك الوسائط فكريًا وعمليًا وربما ماديًا أيضًا.أقر وأعترف بصدق الرؤية لكل من يرى أننى واحد من ملايين استفادوا بخيرات أتت بها وسائل التواصل الاجتماعى وساقتها إلينا بمجرد ضغطة زر، غير أننى- كملايين غيرى- أجاهد نفسى حتى أتحصل من هذه الوسائل على خيراتها وأتجنب شرورها واضعًا فى اعتبارى أنها كما عود الثقاب يمكنها أن تضىء ظلامًا كما فى مقدورها أن تشعل نارًا تحرق الأخضر واليابس.وأحمد الله أننى انتبهت مبكرًا لسلبيات وسائل التواصل الاجتماعى، والفضل فى هذا يرجع إلى تحقيق أجريته منتصف عام ٢٠٠٧ كان اسمه «سبعة ذنوب للحاسوب»، كشف لى هذا الجهد البحثى، قبل أن يكشف لمتابعى، سلبيات هذا الجهاز المفيد المبيد، البناء الهدام، المعمر المدمر. فاستفدت من بحثى البرامجى هذا أيما فائدة إذ أصبحت أتحسب - قدر المستطاع - لكل كلمة أكتبها على حسابى الإلكترونى، وحرصت من يومها، ولا أزكى نفسى على أحد، أن أزن كلامى بمعايير أخلاقية لكيلا تكون تلك الكلمات مصدرًا لألم أو بابًا لإيذاء شخص قريب أو بعيد.لكن فحش القول زاد وانتشر على تلك الوسائط التى لا أشكك فى جدواها وعظيم نفعها لمن يوفقه الله لحسن استغلالها وتوظيفها للصالح العام، أو حتى الخاص، وتناسى المتطاولون القاعدة الإنسانية التى تقول «أنت حر ما لم تضر»، فأصبح الإضرار بالآخرين هو القاعدة وما عداه هو الاستثناء. أما وقد صارت الأعراض مستباحة، والإيذاء متاح، ولا أقول مباحًا، بمجرد ضغطة زر، وأصبح لدى كل جرذ جبان، يتخفى من وراء «الكيبورد»، منصة يهين من خلالها غيره أو يشنع عليه أو يصمه بما ليس فيه، هنا صار من المحتم إعادة النظر فى جدوى هذه الوسائل. بالطبع لن أكون ممن يدعون إلى الحظر وما إلى ذلك من دعاوى تضييق الحريات لكن الحل، فيما أرى، هو محاسبة المتجاوزين بعقوبات رادعة تدعوهم وغيرهم إلى التفكير ألف مرة قبل التطاول أو السب أو الافتراء على الغير دون وجه حق. ليست هذه ظاهرة جديدة فلماذا أشغل نفسى وأستغل مساحة المقال فى تناولها اليوم؟ نعم، رضخ الجميع لسطوة السوشيال ميديا، وسلم المجتمع بوجودها كأمر واقع لا مفر منه شأنها فى ذلك شأن كارثة أخرى هى التوك توك. غير أن التجاوزات على وسائل التواصل بلغت مبلغًا لا يمكن السكوت عليه. فانتشار استخدام تلك الوسائل لا يمنحها الشرعية فى تجاوز الأعراف والتقاليد المجتمعية. إذ ينبغى على كل ذى عقل ألا يمل من الكشف عن السلبيات معتبرًا أن دوره هو لفت النظر ودق نواقيس الخطر وليس اتخاذ القرار، ثم يأتى دور جهة الاختصاص فلها أن تنتبه لما طرحناه وتأخذ به أو أن تؤجل البت فى الظاهرة حتى حين.وإن تأخر قرار الدولة بتنظيم استخدام هذه الوسائط فأرجو ألا يتأخر عقاب المتطاولين عبر وسائل التواصل، أو قل «التنافر» الاجتماعى، فقد صار الفاحش البذىء هو صاحب الصوت الأعلى والقول المسموع والبوست المتداول والرأى المنتشر، وللأسف فإن الذيوع والانتشار للبوست لا يتحقق- غالبًا- إلا إذا كان قولًا يصيب برذاذه المشاهير، حينها يتداول الجميع ما كتبه هذا المتطاول بالحجم الذى لم يتداولوا به رواية لنجيب محفوظ أو مقالًا لأنيس منصور أو قصيدة لفاروق جويدة. المستفز فى الأمر أنك تجد فنانة قديرة بقيمة سوسن بدر تنشر نعيًا فى زميل لها رحل، بحجم وقيمة المخرج السورى الكبير حاتم على، فإذا بشاب صفيق اللسان معدوم التربية يرد عليها معلقًا: «عقبالك» فإذا بها تفحمه بثقافتها قائلة: «الموت رحمة ولطف من الله للطيبين لأنهم يتمنون لقاءه» ثم تذيل قولها برقى قائلة: «أشكرك على دعائك». فنانة أخرى كشفت أنها رزقت بابنة حرمت نعمة السمع فإذا بوقح آخر من متابعى حسابها على الانستجرام يقول لها: «يا أم الطرشة»، فى صورة بذيئة من صور التنمر البشع والتحرش اللفظى، فإذا بهذه الأم المبتلاة ترد عليه بشياكة ولباقة يحسبان لها بأنها أم لطفلة صماء، ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة ولن تكون عبئًا على أحد، وتردف بتوضيح رؤيتها لمصطلح «الطرش» الذى استخدمه ذلك المتنمر، وقس على هذا أمثلة كثيرة من الوقاحة والصفاقة التى تصيب برذاذها المشاهير وعامة الناس على السواء.فيا أيها الوحوش المتخفية فى صورة البشر الأسوياء توقفوا عن هذه البذاءات ولو كنتم ذوى فهم لذكرتكم بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبوهريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، لكنكم للأسف لن تتسع قلوبكم لاستيعاب كم الرحمة والإنسانية فى هذا الحديث الشريف ولن يصلكم مغزاه.. فأنتم تحملون قلوبًا.. لكنها قلوب عليها أقفالها.