سارة شريف تكتب: بحر من التهديدات

فى إسرائيل يحبون كلمة «تهديدات» يقولونها كثيرًا، لدينا تهديدات فى الشمال من حزب الله وإيران، لدينا تهديدات من غزة، واشتعال الضفة هو أيضًا ضمن التهديدات، لكن هناك نوعًا آخر من التهديدات يتحدثون عنه بدرجة أقل فى تل أبيب، وهو تهديد «اتفاقات السلام».طمأننا «جو بايدن»، وألمح كثيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ستمضى قدمًا مع الاتفاقات، بل وستعمل على توسيعها، وإدخال دول جديدة بها، الحديث تجاوز قطر وسلطنة عمان والسعودية، ووصلنا لجيبوتى وباكستان وإندونيسيا، لكن التهديدات لم تنته.«بايدن» لم يطمئننا عن موقفه مما دفعه «ترامب» مقابل تلك الاتفاقات، لم يصدر شىء من الرئيس الديمقراطى المُنتخب حول استمراره فى سداد ديون تلك الصفقات.هناك عدة حقائق قد تعتبر فى لحظة ما تهديدات، فمثلًا إسرائيل لم تكن مع أىٍّ من هذه الدول فى حالة نزاع حقيقى، وبشكل أو بآخر أقامت إسرائيل مع كل واحدة منها علاقات من أنواع مختلفة قبل الاتفاقات أيضًا، فى استطاعة «نتنياهو أن يتباهى بتحالفات السلام الجديدة، لكن لا يوجد هنا سلام إقليمى مع إسرائيل، ولا دولة من هذه الدول هى فى وضع حرب فعلية فى مواجهة إسرائيل، وليس بينها وبين إسرائيل أى مطالب إقليمية أو طلب تنازلات.الخيال الرومانسى من المدرسة السياسية الأوروبية عن اتفاقات تنشـأ، وفى جوهرها توجد شراكة قيمية واستعداد لمصالحة دائمة، هذا ليس الأساس الذى قام عليه الاتفاق بين إسرائيل وجيرانها، حتى وإن حاولوا تسويقها هكذا.تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية له نتائج إيجابية لا أحد يستطيع الإنكار، من الناحية الاقتصادية، والثقافية، والدبلوماسية بالنسبة إلى إسرائيل وللدول العربية أيضًا، لكن احتفالات التوقيع والرحلات الجوية المباشرة لا تلغى حقيقة وجود تهديدات على الاتفاقات.مشكلة الاتفاقات أنها تسويات نفعية بين الأطراف، كل طرف يأخذ شيئًا، هناك المكاسب «الأولى»، وهى أن الإمارات أخذت طائرات f-35، والسودان تتم إزالة اسمه من قائمة الإرهاب، والبحرين حصلت على استثمارات ودعم أمريكى، والمغرب حصل على اعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، وهناك المكسب «الأمنى»، وهو أن إسرائيل أثبتت نفسها فى الميدان الأمنى، بل واعتبرت الولد القوى فى الحارة، والتحالف معها مفيد للدول العربية السنية فى صراعها مع إيران.المشكلة الأساسية أن صندوق الدفع ليس فى تل أبيب، بل فى واشنطن، ومنذ الآن ستنتقل صلاحية التوقيع على الشيكات إلى «بايدن».بالنسبة إلى المكاسب الأولى، فمن غير المؤكد أن «بايدن» سيحافظ عليها كاملة عند دخوله البيت الأبيض، وفى السيناريو السيئ، ماذا سيحدث إذا أوقف «بايدن» بيع الطائرات، أو تراجع فى الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء؟ هل ستنسحب تلك الدول من الاتفاقات؟ وماذا عن سيل الصور الرومانسية على تويتر عن التقارب؟وبالنسبة للمكسب الأمنى، فيما يتعلق بإيران، فإنه من غير الواضح حتى اليوم أن هذا التكتل سيوقف بحر التهديدات من إيران، فماذا إذا عاد «بايدن» للاتفاق النووى مع إيران بشكل لا يرضى الدول العربية وإسرائيل؟ هل ستنسحب تلك الدول من الاتفاقات؟.من ناحية أخرى، لا تزال الدول العربية تحتفظ بأداة ضغط على سياسة إسرائيل، فيمكن أن تطلب هذه الدول من إسرائيل الدفع قدمًا بمفاوضات سياسية مع الفلسطينيين إذا كانت تريد التمتع بعلاقات جيدة معها، فماذا إذا لم تفعل شيئًا؟ وماذا إذا حدث أى تصعيد فى غزة؟، بما أننا فى مرحلة الاستعدادات للانتخابات، حيث كل شىء وارد فى أجندة «نتنياهو»، هل ستنسحب الدول من الاتفاقات؟علينا أن نعترف: هل السلام هو إمكان التسوق فى محلات جوتشى فى دبى؟ أم السلام هو وجود اتفاقات سياسية توقف العنف والدماء؟