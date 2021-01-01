شبكة أمريكية تعلن عن مخطط إيراني لهجوم محتمل بالشرق الأوسط

أعلنت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلًا عن مسئول أمريكي تخطيط إيران للهجوم على قوات أمريكية بالمنطقة، مشيرا إلى وجود مؤشرات لهجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط.فيما ذكرت CNN عن مسئول أمريكي أنهم لا يعرفون ما إذا كان التأهب الإيراني لغرض دفاعي أو هجومي.يأتي ذلك عشية الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تباينت تصريحات المسئولين الإيرانيين ومواقفهم بين العسكريين الذين يهددون بالانتقام وضرب أهداف أمريكا وبين السياسيين الذين يعملون على التهدئة، ويحذرون من حرب أمريكية ستلهب كل منطقة الشرق الأوسط.