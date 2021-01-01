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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 287 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:14 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 287 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و897 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 67 ألفا و395 حالة، بعد شفاء 268 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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