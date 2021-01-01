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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرة مدحت: أتمنى أن تلقى شخصيتي في «حظر تجول» ردود فعل قوية

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:15 م
الممثلة الشابة مهرة
الممثلة الشابة مهرة مدحت
حسين الجندي
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أعربت الممثلة الشابة مهرة مدحت، عن سعادتها بعرض فيلم "حظر تجول" للجمهور بعد أن تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 مؤخرا، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يلقى الفيلم ودورها ردود أفعال إيجابية.

وأضافت مهرة مدحت في تصريحات لـ"الدستور" اليوم: "أقدم في الفيلم دور وشخصية سلمى وهي قريبة من أمينة خليل وهي شخصية لذيذة وعفوية".

وأضافت مهرة: ترشيحي في الفيلم جاء عن طريق المخرج أمير رمسيس.

يذكر أن فيلم حظر تجول بطولة الهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وكامل الباشا وآخرون، وهو من إخراج أمير رمسيس وقد حصد جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.

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