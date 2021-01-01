إسعاد يونس: «صاحبة السعادة» يصالح المجتمع مع ماضيه

أعربت الفنانة والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه برنامجها صاحبة السعادة والذي يعرض على شاشة قناة دي إم سي، قائلة: "لسه معملتش اللي عايزاه في البرنامج وعايزين نحقق ما نأمل له وما جاء إلينا من ردود أفعال هي شهادة كبيرة وشرف كبير لنا؛ لأنه برنامج المصريين والعرب كلهم ومن خلاله نصالح المجتمع مع ماضيه وهويته".وعن السينما قالت إسعاد يونس لـ"الدستور": "دعمي للسينما وحماسي لها لا ينتهي، وتواجدت مؤخرا في العرض الخاص لفيلم حظر تجول بطولة صديقتي إلهام شاهين ودعمي لها ولأي منتج يدخل تلك المغامرة في ظل الظروف الحالية".