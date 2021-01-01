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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا في كندا: أكثر من 584 ألف إصابة و632ر15 وفاة

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:19 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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سجلت كندا عدد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 584 ألفا و409 حالات حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكي ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس 15 ألفا و632 حالة، وتماثل للشفاء 493 ألفا و638 شخصا، وهذا هو الأسبوع الثامن والأربعون منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.

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