السيسي: الطريق الدائري الأوسطي نقلة نوعية في الحركة المرورية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية.وأضاف، في تدوينة عبر "فيسبوك": "أسعدني ما رأيته من إنجاز وتفانٍ للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. حفظ الله مصر وشعبها.. تحيا مصر".