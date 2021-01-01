الولايات المتحدة تسجل 227 ألف إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)





ووفقًا للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 ألفا و315 حالة إصابة بـ"كوفيد-19".





وأكدت جامعة هوبكنز أنه منذ انتشار العدوى في الولايات المتحدة تم تسجيل 19.9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 345 ألف حالة وفاة.





وسجلت جامعة هوبكنز، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، حدًا أقصى للإصابات اليومية في الولايات المتحدة حيث بلغت أكثر من 249 ألف أصابة.





كما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، (سي دي سي)، بأنه تم تأكيد أكثر من 400 ألف حالة إصابة بـ(كوفيد-19) يوميًا.

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، المعنية بإحصاء الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تسجيل أكثر من 227 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.