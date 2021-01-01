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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تسجل 3322 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد خلال 24 ساعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:29 م
كورونا في ليتوانيا
كورونا في ليتوانيا
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أعلنت إدارة الإحصاءات في ليتوانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و130 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالإدارة في نسخته الإنجليزية، فقد أصيب 143 ألفا و903 أشخاص بفيروس كورنا المستجد منذ بدء انتشاره في البلاد، وتعافى منهم 72 ألفا و442 شخصا، بينما توفي 1689 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم المركز الوطني للصحة العامة، أوستينا فجينسياوسكايتي، في مقابلة مع الإذاعة الليتوانية: "لقد طلب موظفونا من المؤسسات الصحية إرسال معلومات مؤكدة. 130 حالة وفاة، بالطبع، لم يتوفوا كلهم بالأمس. بل هي حالات وفاة لم يتم الإبلاغ عنها بالشكل الصحيح".
وفي ديسمبر الماضي، وبسبب الوضع الوبائي، تم تشديد الحجر الصحي في ليتوانيا، وهو الحجر الذي فرض للمرة الثالثة في السابع من شهر نوفمبر. واتخذت السلطات إجراءات واسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتم تمديد الحجر الصحي حتى 31 يناير 2021.
وتسبب المرسوم الحكومي بشأن الحجر الصحي الأكثر صرامة، في زيادة كبيرة بتدفق الأشخاص إلى مراكز التسوق في فيلنيوس، وكاوناس، وكلايبيدا، فيما أُعلِن عن تمديد ساعات العمل، وأن الإغلاق سيمس معظم المحلات باستثناء البقالة والصيدليات.

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