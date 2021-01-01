تايلاند تمدد إغلاق المدارس في بانكوك للحد من انتشار الفيروس

ذكر بيان لإدارة مدينة بانكوك على موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، أنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في العاصمة حتى 17 يناير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وكانت السلطات قد أمرت في وقت سابق بإغلاق تلك الأماكن من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير بعد تسجيل قفزة في حالات الإصابة المحلية بكوفيد-19ومن بين الأماكن الرئيسية التي أمرت السلطات بإغلاقها الحانات والأماكن الرياضية وقاعات الطعام اعتبارًا من الثاني من يناير بعد موجات العدوى الجديدة.