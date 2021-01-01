المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.43 مليون والوفيات لـ126 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.43 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 125 ألفا و807 أشخاص، بينما تعافى من مرض كوفيد19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 1.07 مليون شخص.ومر حوالي 44 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.