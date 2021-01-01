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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا المعتمدة على الغاز الروسي تبدأ تنويع مصادرها

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:13 م
الغاز الروسي
الغاز الروسي
وكالات
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بدأت بلغاريا تلقي الغاز الأذربيجاني من بحر قزوين هذا الأسبوع، في خطوة مهمة نحو تنويع مصادرها إذ كانت تعتمد حتى الآن على الإمدادات الروسية بشكل شبه كامل.

ورحّب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الجمعة بهذه الخطوة قائلا: "اليوم، يمكننا أن نعلن تنويعا كاملا" لمصادر الغاز وعبوره.

وفي هذا الإطار، تقوم الدولة ببناء خط أنابيب غاز إلى اليونان لربطه بمشروع "تاب" (خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي) الذي يهدف إلى نقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا الغربية.

لكن أعمال البناء واجهت تأخيرا. في غضون ذلك، يجري تسليم الكميات الأولى من الغاز الأذربيجاني عبر خط أنابيب آخر يستخدم عادة لنقل الغاز الروسي إلى اليونان، وفق ما أوضح نيكولاي بافلوف مدير شركة "بولغار غاز.

ومن المفترض أن تلجأ بلغاريا الى هذا الحل الموقت لعشرة أشهر على الأقل وفقا لبوريسوف.

وقد وقّعت السلطات عقدا مدته 25 عاما مع أذربيجان للحصول على مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يعادل ثلث استهلاك البلاد.

كذلك، بدأت بلغاريا تتلقى كميات صغيرة من الغاز السائل الأميركي العام الماضي، ويتوقع تزويدها المزيد منه بدءا من العام 2022 عبر محطة قيد الإنشاء في اليونان ستتولى أيضا نقل الغاز الطبيعي المسال من مشروع "جي إن إل" الكندي.

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