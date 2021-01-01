لغم من صناعة إيرانية يلتصق بنقالة أجنبية في ميناء الخور بالعراق

كشفت مصادر ملاحية عراقية عن أن لغما "مغناطيسيا" صناعة إيرانية- لم ينفجر- التصق بنقالة عملاقة أجنبية في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية هون، مؤكدة أنه جرى عرضه سابقًا في معرض للسلاح الإيراني.وقال المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، إن اللغم هو ذاته الذي استخدم لتدمير ناقلة النفط الليبيرية (POLA) التي تعمل لصالح شركة "Dynacom Tankers Management" الأمريكية، وفقا لما ذكره تقرير لتطوير الأسلحة الإيرانية لعام 2015.فيما حصل "الدستور" على صور للغم وهو ملتصق ب‏الناقلة التي كانت ترسو في منطقة انتظار السفن بمدخل ميناء خور عبدالله في البصرة جنوب العراق.