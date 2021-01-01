نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته في أن يكون العام الجديد استكمالًا للمسيرة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات بشتى مناحي الحياة، واستكمالًا للمشروعات القومية التى بدأها من أجل نهضة ورفعة الوطن.ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق.ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه.