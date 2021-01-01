«الزراعة» تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري، بناء على تقرير تلقاه الوزير السيد القصير، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد ذلك بعد نجاح المفاوضات مع الجانب الإندونيسي في هذا الشأن.يذكر أن البصل المصري يتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية، ويحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث يبلغ إجمالي صادراته أكثر من 428 ألف طن.فيما تجاوزت صادرات مصر الزراعية الـ5 ملايين طن عام 2020.