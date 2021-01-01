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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 83.6 مليون عالميًا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 83 مليونا و561 ألفا و262 حالة، حتى الساعة 1308 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون و820 ألفا و669 حالة.

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