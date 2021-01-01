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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ سوهاج: مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 شهور حتى نهاية مارس

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:55 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية شهر مارس المقبل، بصورة نهائية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

وقال " الفقي" إنه تم تلقى 133 ألفًا و638 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل 603 مليون و245 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية التصالح من قيمة المخالفة.

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