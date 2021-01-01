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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر تصدر الفنانة روبي تريند السوشيال ميديا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:29 م
روبي
روبي
سمر عبدالله
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تصدرت الفنانة روبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها أمس الخميس في حلقة مع إسعاد يونس في احتفالية رأس السنة.

قعدة البيت جميلة
قالت الفنانة روبي، إنها بقيت في المنزل خلال عام 2020، وشاهدت الكثير من الأفلام، موضحة: «ارتبطت بالبيت، وقعدة البيت جميلة، واقتربت كثيرا من ابنتي، وهي طيبة ومجاملة وتحب الرسم والأغاني وودنها مظبوطة، وبترقص باليه».

روبي تتحدث عن ابنتها
وأضافت «روبي» أنها لا تستطيع تحديد المجال الذي ستحبه ابنتها (طيبة) بعدما تكبر، متابعة: «معنديش أي خلفية هي لما تكبر هتبقى إزاي.. ومن الأشياء الجيدة في 2020 أني نقلت ابنتي لمدرسة جديدة، وأني قعدت في البيت وكنت بدخل المطبخ، وبعمل سلاطات».

ظهور غريب لروبي
وأثناء ظهور روبي على شاشات التلفزيونات لفتت أنظار المشاهدين خاصة أنها ظهرت بمشكلة في يديها من خلال ظهور عضمة في يديها بارزة أثارت تساؤلات عن السبب.

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