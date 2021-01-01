مصر والسودان.. تاريخ قوي من العلاقات الإعلامية المشتركة

يحتفل السودان هذه الأيام باليوم الوطني لها، وسط طموحات وآمال اقتصادية وسياسية، وعلى مر السنوات كانت علاقة مصر والسودان علاقة استثنائية مليئة بالإخوة، حيث إن الدولتين شقيقتان ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الشعبي أيضا.شهدت مسيرة العلاقات الإعلامية بين مصر والسودان تطورات عديدة، عبرت في مجملها عن التلاحم في العلاقات بين البلدين، وكانت إذاعة "ركن السودان من القاهرة" هي المنفذ الإعلامي الأنشط والأهم لكل ماهو سوداني، على الرغم من أن إرسالها لم يكن يتعدى الأربع ساعات، إلا أنها لعبت دورا كبيرا في التقارب الاعلامي بين الشعبين استمر حتى عام 1983 عندما حلت محلها ”إذاعة وادى النيل” وقد ارتبطت آذان المواطن في كل من مصر والسودان ببرامج “ركن السودان” ومنها برنامج “حبابك عشرة “ ومع “السيرة “ التى يغنيها صلاح بن البادية للتعرف على أدق تفاصيل العادات والتقاليد الخاصة بالزفاف في السودان.. وكذلك الاستماع إلى الأغــاني الدنقلاوية، وأغنيــات محمــد وردى عنــدما كان يردد بفخر “يا بلدي يا حبوب”، وبرنامج “من وحي الجنوب” الذي كان يقدم الأغاني النوبية.من خلال “الركن” تذوق المصريون مفردات اللكنة السودانية ومفرداتها فانتشرت تعليقات “حبابكم عشرة”، “يا زول”، بالإضافة للأغاني الأكثر انتشارًا للراحل سيد خليفة “ازيكم كيفنكم” و"المامبو السوداني".استمرت الأغنيات المشتركة حيث غنت صباح مع أحمد المصطفى ”رحماك يا ملاك”، كما أنتجت شركة صوت القاهرة عددًا من الاغاني لمطربين ومطربات من السودان، كما أقيمت الحفلات المشتركة التي كان يتبناها “الركن” لنجوم الأغنية بمصر والسودان بالمناسبات المختلفة في القاهرة والخرطوم، ومنها ما كان يشارك بها محمد رشدي ومحمد العزبي وشريفة فاضل الى جانب نجوم الاغنية السودانية عبد العزيز المبارك وجيلان الواثق وصلاح مصطفى وكمال ترباس.واصلت اذاعة “وادي النيل” مسيرة ركن السودان منذ عام 1983 وفق البروتوكول الموقع بين البلدين عام 1983 باعتبارها ملمحًا يعكس خصوصية وتميز العلاقات بين البلدين في المجال الاعلامي.كما يجمع البلدين عدد من البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مسيرة العمل الاعلامي المشترك ومنها مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي بين السودان ومصر (19 يوليو 2003) وجاءت توثيقًا لروابط الأخوة الأزلية بين البلدين ومتابعة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة يوم 8 يوليو 2001 والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الإعلامي بين البلدين.. واتفق فيها الطرفان على ما يلي:يعبر الجانبان عن ارتياحهما للخطوات المتقدمة التي أُنجزت في برنامج العمل التنفيذي لاتفاقية التعاون الإعلامي بين البلدين، وأعربا عن حرصهما على حث الجهات المعنية في البلدين لتسهيل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ البرنامج بكامل بنوده.يثمن الطرفان الجهود التي تبذلها الهيئة السودانية للإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي؛ لتوثيق التعاون في أعمال تصميم المشروعات المستقبلية والتدريب الهندسي والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تضمنها برتوكول التعاون الإعلامي الموقع بينهما في الخرطوم يوم 18 أبريل 2003.يعبر الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع على مذكرة التفاهم بين وكالة السودان للأنباء “سونا” ووكالة الشرق الأوسط “أ ش أ” التي تؤسس لأرضية مشتركة للتبادل الإخباري المستمر بين البلدين.يؤكد الطرفان حرصهما على توثيق التعاون الإعلامي عبر الملحقيات الإعلامية، وتسهيل الإجراءات في البلدين لتمكين هذه الملحقيات من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.يشجع الطرفان تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية والمواد المكتوبة بين الأجهزة الإعلامية الرسمية في البلدين خاصة التي تعكس حضارة وثقافة البلدين.يتعهد الطرفان بتشجيع الإنتاج المشترك بين أجهزة الإعلام في المجالات التي تعمق الصلات بين البلدين وتخدم مصالحهما الاستراتيجية والحيوية.يعبر الطرفان عن ارتياحهما لالتزام أجهزة الإعلام الرسمية على نقل الصورة الإيجابية التي تعزز التضامن والتعاون بين البلدين، ويحثان هذه الأجهزة على الابتعاد عن كل ما يمس صورة البلدين الحميدة أو الرموز والقيادات فيهما.يشجع الطرفان على تنسيق الخطاب الإعلامي والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية، ويتبادلان التأييد بالتنسيق بينهما فيما يختص بالترشيحات في وظائف المنظمات الإعلامية والإقليمية الدولية.يلتزم الطرفان بتبادل الدراسات والخبرات والبحوث التي تدفع بتطوير العمل في المجالات السمعية والبصرية والمقروءة.يلتزم الطرفان بتبادل التدريب الإعلامي والتقني بالأجهزة المعنية بذلك في البلدين بالتركيز على تدريب ورفع القدرات للإعلاميين السودانيين من الولايات الجنوبية دعما لعملية السلام بالسودان.تنفيذا لهذه المذكرة يتعهد الطرفان بالنظر في تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين تجتمع مرة كل عام بالتناوب في البلدين، وبناءً على طلب أحد الطرفين تقوم بوضع البرامج والمتابعة والتقويم الدوري لتنفيذ هذه المذكرة وحل العقبات التي قد تنشأ، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن تطبيق وتنفيذ ما جاء فيها.كما وقع البلدان في مارس 2011 مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاعلامي بين الهيئة العامة ومجلس الإعلام الخارجي بجمهورية السودان، والتي تم التوقيع عليها في ختام اعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية السودانية التي عقدت بالخرطوم خلال الفترة من 27-28 مارس 2011.