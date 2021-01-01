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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الآلاف يتحدون إجراءات كورونا في فرنسا باحتفالات رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:00 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام محلية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن حفلات غير قانونية بمناسبة العام الجديد، اجتذبت الآلاف من المواطنين، على الرغم من القيود المتعلقة بفيروس كورونا التي تحظر إقامة مثل هذه التجمعات.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السلطات في دائرة إيل إيت فيلان أن حدثا في جنوب مدينة رين بمقاطعة بريتاني الواقعة بشمال غرب البلاد قد اجتذب حوالي 2500 شخصا.

وأفادت تقارير بأن المحتلفين كانوا من السكان المحليين وكذلك من أشخاص جاءوا من الخارج لحضور الحفل.

وقالت الوكالة الفرنسية إنه تم استدعاء شرطة الدرك إلى مكان الحدث في مدينة ليورون.

وكان قد تم توزيع مطهرات وكمامات في الحدث، للحد من خطر الإصابة بالفيروس.

وفتح الادعاء العام تحقيقا في الحادث.

ووفقا للوكالة الفرنسية، جرت تجمعات غير قانونية في مارسيليا وسين إي مارين، حيث احتفل حوالي 300 و100 شخص بمناسبة العام الجديد. وتم فض هذين الحفلين من قبل قوات الأمن.

وذكرت قناة فرانس إنفو التليفزيونية أيضا أن حفلا آخر بمناسبة العام الجديد كان مزمعا في نورماندي بحضور 190 ضيفا.

وبموجب القواعد الفرنسية لمواجهة الجائحة، أمرت الحكومة بألا يزيد عدد المشاركين البالغين في اجتماعات مغلقة بمناسبة العام الجديد على ستة أشخاص. علاوة على ذلك، تم فرض حظر ليلي، يمنع المواطنين من مغادرة منازلهم بدون سبب وجيه بين الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

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