جريدة ألمانية تختار أنشطة حسين خضر ضمن الأفضل فى 2020

جريدة ألمانية تختار أنشطة حسين خضر ضمن الأفضل فى 2020
الجمعة 01/يناير/2021 - 06:18 م
وفاء عليطباعة
اختارت جريدة "نويه فيسفاليشة" المحلية المنتشرة في إقليم "نورد راين" الأكبر في ألمانيا، الأنشطة التي قام بها ذو الأصول المصرية، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، ضمن الأفضل في عام 2020.
وقال "خضر"، تعليقا على ذلك في بيانه: "إحساس جميل جدا لما جيرانك يصحوك ويدوك الجريدة ويقولولك شكرا وأنت مش فاهم ليه. فتستغرب وتسألهم مبروك ليه يقولولك مبروك، لأنه تم اختيار نشاطك من أهم أنشطة وذكريات عام 2020".
وأوضح "خضر" أنها السنة الأصعب على الجميع، ولكن كان يقترب المجتمع الكبير من بعضه البعض بهدف إيقاف تفشي وباء كورونا، حيث عملنا على إعداد وإنشاء وتنظيم مساعدات كورونا بمدينة "هيدنهاوزن" الألمانية للأشخاص الذين لا يمكنهم شراء احتياجاتهم بأنفسهم، أو الذين يعتبرون من المجموعة المعرضة للخطر أو يخضعون للحجر الصحي.
وأردف: "في نهاية شهر مارس، بدأنا كمنظمين ليس فقط مساعدة التسوق، ولكن أيضًا خدمة الاتصال ورعاية الحيوانات وتقديم الدعم النفسي، ونظمنا شبكة تضم أكثر من 100 مساعد في العمل التطوعي، وعبرنا جميعا العام الصعب من خلال التعاون بأقل خسائر في الأرواح".
وقال "خضر"، تعليقا على ذلك في بيانه: "إحساس جميل جدا لما جيرانك يصحوك ويدوك الجريدة ويقولولك شكرا وأنت مش فاهم ليه. فتستغرب وتسألهم مبروك ليه يقولولك مبروك، لأنه تم اختيار نشاطك من أهم أنشطة وذكريات عام 2020".
وأوضح "خضر" أنها السنة الأصعب على الجميع، ولكن كان يقترب المجتمع الكبير من بعضه البعض بهدف إيقاف تفشي وباء كورونا، حيث عملنا على إعداد وإنشاء وتنظيم مساعدات كورونا بمدينة "هيدنهاوزن" الألمانية للأشخاص الذين لا يمكنهم شراء احتياجاتهم بأنفسهم، أو الذين يعتبرون من المجموعة المعرضة للخطر أو يخضعون للحجر الصحي.
وأردف: "في نهاية شهر مارس، بدأنا كمنظمين ليس فقط مساعدة التسوق، ولكن أيضًا خدمة الاتصال ورعاية الحيوانات وتقديم الدعم النفسي، ونظمنا شبكة تضم أكثر من 100 مساعد في العمل التطوعي، وعبرنا جميعا العام الصعب من خلال التعاون بأقل خسائر في الأرواح".