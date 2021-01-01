جريدة ألمانية تختار أنشطة حسين خضر ضمن الأفضل فى 2020

اختارت جريدة "نويه فيسفاليشة" المحلية المنتشرة في إقليم "نورد راين" الأكبر في ألمانيا، الأنشطة التي قام بها ذو الأصول المصرية، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، ضمن الأفضل في عام 2020.وقال "خضر"، تعليقا على ذلك في بيانه: "إحساس جميل جدا لما جيرانك يصحوك ويدوك الجريدة ويقولولك شكرا وأنت مش فاهم ليه. فتستغرب وتسألهم مبروك ليه يقولولك مبروك، لأنه تم اختيار نشاطك من أهم أنشطة وذكريات عام 2020".وأوضح "خضر" أنها السنة الأصعب على الجميع، ولكن كان يقترب المجتمع الكبير من بعضه البعض بهدف إيقاف تفشي وباء كورونا، حيث عملنا على إعداد وإنشاء وتنظيم مساعدات كورونا بمدينة "هيدنهاوزن" الألمانية للأشخاص الذين لا يمكنهم شراء احتياجاتهم بأنفسهم، أو الذين يعتبرون من المجموعة المعرضة للخطر أو يخضعون للحجر الصحي.وأردف: "في نهاية شهر مارس، بدأنا كمنظمين ليس فقط مساعدة التسوق، ولكن أيضًا خدمة الاتصال ورعاية الحيوانات وتقديم الدعم النفسي، ونظمنا شبكة تضم أكثر من 100 مساعد في العمل التطوعي، وعبرنا جميعا العام الصعب من خلال التعاون بأقل خسائر في الأرواح".