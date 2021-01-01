رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:04 م
هائل الفاهوم
هائل الفاهوم
ا ش ا
طباعة
بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية، هائل الفاهوم، مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، ألفة بن عودة الصيّود، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتدعيمه.

وناقش الطرفان- خلال لقاء عُقِد بمقر السفارة بتونس اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات الفلسطينية والتونسية، من خلال وضع خطط وبرامج مشتركة، والاستفادة من الكفاءات العلمية في البلدين وفق الاحتياجات المطلوبة، والتعاون في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة، ونقل التكنولوجيا والتسويق والتنسيق ببرامج التعليم العالي، والبحث في إطار التعاون متعدد الأطراف.

وفي السياق ذاته، التقى الفاهوم مع عضو مجلس نواب الشعب التونسي، سهير العسكري، وبحثا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكدت العسكري موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة العمل من أجل أن تستعيد فلسطين صدارة اهتمام الرأي العام الإقليمي والدولي.

وناقشا المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الوضع الصحي الدقيق الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات متعلقة

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

الصور

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية