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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع عين شمس.. ومواطنون: «كانوا عاملين أزمة»

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:58 م
رفع إشغالات الباعة
رفع إشغالات الباعة الجائلين
آية سالم
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شنت قوات الأمن حملة موسعة لرفع الباعة الجائلين وتنشيط الحركة المرورية في شوارع جول جمال، جسر السويس، ميدان الألف مسكن بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، ضمن خطة التطوير التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

وأشاد العديد من المواطنين بحملات إزالة رفع الباعة الجائلين وغيرها من الحملات سواء إشغال الطرق أو المخلفات خاصة أنها تحمي المنطقة من الوقوع في العشوائية.

وقال أحمد جمال، أحد سكان المنطقة، إن هناك تطورا ملحوظا بمنطقة عين شمس بالكامل، والتي تشهد تطويرا في الطرق والشوارع ورفع المخلفات، مؤكدا أن وجود الباعة في منتصف الشوارع كان عائقا أمام المواطنين والسيارات المارة.

"كانوا عاملين أزمة" بهذه الكلمات أوضح أحد سكان المنطقة حجم المشكلة التي كان يتسبب فيها تواجد الباعة الجائلين في الشوارع، مؤكدا أن حوادث الطرق والزحام الذي تشهده الشوارع يوميا الباعة الجائلين هم سبب أساسي في حدوثها.

وطالبت راوية محمد إحدى سكان المنطقة بوجود مكان بديل للباعة الجائلين بدلا من إزالتهم تماما، قائلة "مش لازم نقطع رزق حد الأفضل أن يتنقل مكانهم لمكان تاني مخصص ليهم بعيد عن السكان والأماكن الحيوية عشان ميحصلش أزمة".

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