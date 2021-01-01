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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم المركزى (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:07 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مستشفى أخميم المركزي، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من توفير الأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وقال "القاضي" إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ، وقسم الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد وحدة فحص الفيروسات الـ " PCR " بالمستشفى، لافتا إلى أن مستشفى أخميم المركزي يستقبل جميع المرضى والحالات الطارئة، وحالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه "القاضي" برفع مستوى النظافة والإضاءة بالمستشفى واستخدام المطهرات، وتوفير المستلزمات الطبية، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الوقايات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وتوفير عدد كافٍ من عمال النظافة.

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