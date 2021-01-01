فرنسا توسع فترة حظر التجوال في 15 منطقة لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من غد السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلا من الثامنة.وقال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة لمحطة (تي.إف1) التليفزيونية: "نتخذ قرارا فيما يتعلق بخمسة عشر منطقة.. سنقيم خلال أسبوع إثر توسيع حظر التجول في تلك المناطق على انتشار الفيروس فيباقي البلاد".وأضاف: "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة.. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام".وفرضت فرنسا العزل العام مرتين بالفعل، قبل أن يتم تخفيف الإجراءات في منتصف ديسمبر.وسجلت فرنسا أعلى عدد إصابات بكوفيد- 19 في غرب أوروبا، وتحتل المركز الخامس على مستوى العالم، حيث وصل فيها إجمالي الإصابات إلى مليونين و620425 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 64632.وقال أتال، اليوم الجمعة، إن الفعاليات الثقافية لن تُستأنف في السابع من الشهر الجاري.وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19927 إصابة جديدة أمس الخميس، مقارنة مع 26457 حالة يوم الأربعاء، والذي كان أعلى مستوى في أكثر من شهر.