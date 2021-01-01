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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميزانية سلطنة عمان للعام 2021 تلحظ عجزًا بقيمة 5.7 مليار دولار

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:55 م
ميزانية سلطنة عمان
ميزانية سلطنة عمان
وكالات
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كشفت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن ميزانيتها للعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2،24 مليار ريال (5،7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (الرسمية) أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020. واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل.

أما النفقات فحددت بـ10.88 مليارات ريال أي أقل بنسبة 14% عن 2020.

وستمول السلطنة نسبة 73% من العجز -أي مبلغ 1.6 مليار ريال- من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالى 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

ولا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وهي عانت على غرار الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط من تدني الطلب المتواصل الذي زادت من حدته جائحة كوفيد-19.

وسجلت في سلطنة عمان البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، 130 ألف إصابة بكوفيد-19 تسببت بوفاة 1500 شخص.

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