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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل جولة السيسى لتفقد قطاعات القوس الغربى للطريق الدائرى الأوسطى (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:36 م
السيسى
السيسى
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، جولة تفقدية لقطاعات القوس الغربى للطريق الدائرى الأوسطى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجولة تأتى امتدادا لسلسلة جولات الرئيس السابقة التى شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعى شرقا، إلى محور الضبعة غربا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا، ويساهم بشكل كبير فى تخفيف التكدس المرورى وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وليحقق سلاسة وسرعة التنقل ويقلل من حوادث السيارات ويوفر تكلفة الوقود، ويتكامل مع متطلبات عملية التنمية الشاملة، حيث يتوسط المنطقة الجغرافية الجنوبية الممتدة ما بين الطريق الدائرى الإقليمى، والدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى، ليكون بمثابة إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة وليحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية.

وتضمنت جولة الرئيس، بداية تفقد عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية، وكذلك محور محمد العصار الجديد بالمنطقة الذى يعد أحد أهم الشرايين المرورية التى تربط منطقة شرق القاهرة بمحاور شبرا بنها، وروض الفرج – الضبعة، الذى يتميز بأنه يختصر كثير من زمن السفر من العاصمة القاهرة فى الاتجاه الشمالى الغربى وإلى الضبعة ثم مطروح، ويمتاز بأن به سلسلة من مراكز الخدمات المتكاملة ومحطات الوقود والاستراحات للمسافرين على جانبى الطريق.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة فى محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائرى الأوسطى، ووجه بأن يتم تطهير وتبطين الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، تزامنا مع افتتاح الطريق الدائرى الأوسطى.

كما اطلع الرئيس، على سير الخطوات التنفيذية الراهنة للإنشاءات، مؤكدا على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة العاملين.


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