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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة حقوقية يمنية ترصد 2901 واقعة انتهاك في البلاد خلال 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:59 م
اليمن
اليمن
وكالات
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أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، أنها رصدت 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "إن 4 آلاف و292 ضحية تضرروا جراء هذه الانتهاكات من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط ألف و363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام المنصرم 2020".

وحسب اللجنة، فقد قتل 404 أشخاص بينهم 56 امرأة و83 طفلا وطفلة، فيما جرح 751 شخصا بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال.

ولفتت اللجنة إلى أن العام الماضي "شهد ارتفاعا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى".

وحسب اللجنة، فقد توزعت الانتهاكات بين انفجار الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، واستهداف عين أثري وديني، واعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية.

وأوضحت اللجنة أنها رصدت 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق في البيان كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعبرت اللجنة عن إدانتها كافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء كأداة حرب، وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.

وطالبت اللجنة المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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