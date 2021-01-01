السيسي يشدد على التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة العاملين.كما أكد على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية ومحور محمد العصار الجديد بالمنطقة.