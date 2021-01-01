تحرير محضر لصب سقف مخالف ورفع 20 طن قمامة فى حملات بقرية البرجاية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا محضرا لقيام أحد الأشخاص بصب سقف مخالف وبدون ترخيص وقررت إحالة مسئول التنظيم للشئون القانونية، كما قامت برفع 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة خلال حملة نظافة بقرية البرجاية.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق القانون بكل حزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة.وأوضح عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، أن حملة من الوحدة المحلية للقرية قامت بتحرير محضر ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عبارة عن صب سقف مخالف بمساحة ٨٠ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وتحويل موظف التنظيم المسئول عن المنطقة للشئون القانونية للتحقيق، كما قام قسم الإشغالات برفع الإشغالات بميدان الترعة المناسبة، وفى سياق متصل واصل قسم البيئة أعمال النظافة اليوم وتم رفع ٢٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لعدم تعرض المواطنين للأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.