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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

دمشق تودّع المخرج حاتم علي إلى مثواه الأخير

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:33 م
حاتم علي
حاتم علي
وكالات
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ودّعت دمشق، الجمعة، المخرج البارز حاتم علي إلى مثواه الأخير في تشييع شعبي حاشد، بعد وصول رفاته من القاهرة حيث وافته المنية الثلاثاء إثر نوبة قلبية.

وغصّ جامع الحسن في دمشق بالمصلّين، وحمل بعضهم صوره، وفور خروج النعش من الجامع بدأت الحشود بالتصفيق والتكبير، وتعالت الهتافات مرددة اسمه.

وسارت عشرات السيارات في موكب التشييع الذي جاب شوارع دمشق، قبل أن يصار إلى دفنه في مقبرة باب الصغير.

وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي السورية والعربية بنعي المخرج الذي أثرى المكتبة الفنية العربية ببعض من أشهر الأعمال التليفزيونية خلال العقود الأخيرة.

وشكّلت وفاة علي المفاجئة داخل غرفته في أحد فنادق القاهرة صدمة، خصوصًا أنّه لم يكن يشكو من أي عارض صحي.

وفي مشهد قلّ نظيره منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل نحو عشرة أعوام، أجمع السوريون، موالين ومعارضين، على مسيرته وإرثه الفني.. ونعاه عشرات الفنانين من المقيمين خارج سوريا، بعضهم من الناشطين سياسيًا ضد دمشق، وداخلها.

وكان في استقبال جثمانه في دمشق عدد من الفنانين السوريين بينهم شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ووائل رمضان.

واكتفت نقابة الفنانين السوريين بإيراد خبر وفاة علي الثلاثاء، معددة بعض أعماله، من دون نعيه رسميًا، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نقابة الفنانين قد فصلت المخرج الراحل من عضويتها مع نحو مئتي فنان سوري من ممثلين ومخرجين صيف 2015، بينهم وجوه تليفزيونية بارزة كجمال سليمان وتيم حسن وسامر المصري ومكسيم خليل وآخرون، بحجّة "تخلّفهم عن تسديد الاشتراكات المالية المترتبة عليهم".

واشترطت النقابة حضور الفنان شخصيًا لتسديد الاشتراك، وهو ما لم يكن متاحًا مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد إثر اندلاع النزاع، إلا أن فنانين وناشطين ووسائل اعلامية ربطت حينها بين قرار الفصل ومواقف الفنانين السياسية، سواء لعدم إعلان تأييدهم الصريح للحكومة السورية أو إطلاقهم مواقف سياسية مناوئة لها.

وبدأ حاتم علي، المولود سنة 1962، حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة.

وانتقل بعدها إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، مقدّمًا الكثير من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعددًا من الثلاثيات والسباعيات.

واستقطبت أعماله اهتمام ملايين المشاهدين العرب، ومن أبرزها مسلسل "التغريبة الفلسطينية" و"الفصول الأربعة"، وهو من أشهر الإنتاجات التليفزيونية السورية في العقدين الماضيين.

وتميّزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها مسلسلات تاريخية تروي حقبات هامة في التاريخ العربي والإسلامي، أبرزها "صلاح الدين الأيوبي" الذي عُرض في 2001، و"الملك فاروق" (2007) و"عمر" (2012).

وكتب الفنان جمال سليمان، الذي تعاون مع علي في أعمال عدة ويقيم في القاهرة وهو من أبرز الفنانين المعارضين لدمشق، على فيسبوك: "رحيلك المفاجئ هذا أحدث صدمة كبيرة، وخلف حزنًا ليس فقط بين أهلك وأصدقائك وكل الذين أسعدهم العمل معك وأضاف لمسيرتهم الكثير، بل في كل أرجاء الوطن العربي".

ومن دمشق، استعاد المخرج الليث حجو مساعدته المخرج الراحل على تجديد جواز سفره السوري مؤخرًا، وقال: "لم نكن نعلم حينها أنه بالفعل كان بحاجته بهذه السرعة ليعود به الى دمشق للمرة الأخيرة محمّلًا بصندوق خشبي وجواز سفر لمدة عامين.. صالح مدى الحياة".

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