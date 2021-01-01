أول صحفي يلقى حتفه بالرصاص في العام الجديد بأفغانستان

ذكر مسئولون، اليوم الجمعة، أن صحفيا قتل على يد مسلحين في إقليم غور بغرب أفغانستان، وقال نائب حاكم الإقليم، حبيب الله رادمانيش، إن بسم الله عادل ايمق تعرض لطلق ناري في فيروز كوه، عاصمة الإقليم، في تمام الساعة 0430 مساء (1200 بتوقيت جرينتش).وأضاف المسئول أن إيمق كان رئيس محطة إذاعية خاصة وناشطا في المجتمع المدني بإقليمه.وكان إيمق قد كتب الأسبوع الماضي عن هجوم وتهديدات بالقتل تلقاها عبر فيسبوك، وهو سادس صحفي يقتل في البلاد في الشهرين الماضيين والأول في 2021.ومنذ أوائل نوفمبر، أودت سلسلة من الهجمات المسلحة والتفجيرات بحياة المذيع السابق بموقع "طلوع نيوز" ياما سياواش، والصحفي بـ"راديو أزادي" إلياس داي، ومذيع "انيكاس تي في" مالالي مايواند، والمقدم بـ"أريانا نيوز" فاردين أميني، ومراسل "أسوشيتد برس" رحمة الله نيكزاد، وكذلك العديد من نشطاء المجتمع المدني.