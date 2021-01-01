استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

استثنى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الامتحانات وتأجيلها لما بعد أجازة نصف العام الدراسي، حضانات الأطفال من التوقف.ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، والذي يحمل رقم 2726 لسنة 2020، الخاص بـ«تعليق الامتحانات وتأجيلها لما بعد أجازة نصف العام الدراسي»، في مادته الثالثة على: «يكون تواجد الأطفال في الحضانات أيًا كان نوعها طبقًا لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية».وكان أعلن مجلس الوزراء، أمس، عقب اجتماعه الأسبوعي، تعليق الامتحانات في كل السنوات الدراسية وتأجيلها لما بعد أجازة نصف العام التي تنتهي 18 فبراير المقبل، في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمر، حفاظا علي صحة الدارسين والعاملين بالمنظومة الدراسية في مواجهة الموجة من فيروس كورونا.