الرئيس السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي ومحاور المطرية وروض الفرج

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة قطاعات القوس الغربى للطريق الدائرى الأوسطى وذلك امتدادًا لسلسلة جولاته السابقة التى شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الاسماعيلية الزراعى شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا.









ويساهم بشكل كبير فى تخفيف التكدس المرورى وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وليحقق سلاسة وسرعة التنقل ويقلل من حوادث السيارات ويوفر تكلفة الوقود، ويتكامل مع متطلبات عملية التنمية الشاملة حيث يتوسط المنطقة الجغرافية الجنوبية الممتدة ما بين الطريق الدائرى الإقليمى، والدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى ليكون بمثابة إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة وليحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية.