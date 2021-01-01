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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعمال تمهيد وتسوية لرصف الشوارع والطرق بمراكز المنيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:46 م
رصف الشوارع والطرق
رصف الشوارع والطرق
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا من أعمال تسوية وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة والقمامة ورفع الإشغالات التي تعوق أعمال الرصف بالطرق.

وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أعمال تسوية وتمهيد طريق الغروب بمركز أبوقرقاص، كما كلف رئيس المركز إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بإزالة أي إشغالات.

وتجرى الأعمال تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لتسوية وتمهيد الطرق المتهالكة بالجليدر ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص.

وفي ملوي واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، وبكر أحمد رئيس حى شمال 1 المدينة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية، وتمكنت الحملة اليوم من مسح وتمهيد شارع "العرفانى بحرى وشارع الجيش وشارع المحكمة" بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين عن حملة النظافة المكبرة التى تستهدف شوارع مدينة ملوى.

وشدد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، خلال الحملة، على رجال قسم الإشغالات والنظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات ونقاط تجميع القمامة المخصصة لها، مؤكدًا أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملات مكبرة (للنظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وكسح العمارات وتسوية وتمهيد الطرق) بقرى بني حرام بقيادة المهندس عماد مهران رئيس المجلس القروي وبإشراف المهندسة نبيلة علي رئيس المركز، حيث تم تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة وتسوية وتمهيد الطرق المؤدية إلى الكنائس والمحيطة بها.

كما واصلت الوحدة المحلية جهودها في تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق حالة من الرضا لديهم.

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