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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المافيا التركية يُهنئ أردوغان بالعام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:53 م
أردوغان
أردوغان
منار احمد
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هنأ زعيم المافيا والصديق الموالي للنظام التركي الحاكم، علاء الدين تشاكجي، الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال تشاكجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بما أن الاحتفال بهذا العام يتزامن مع يوم الجمعة، فلتكن جمعة مباركة على الشعب التركي والعالم الإسلامي بأكمله، على رأسهم بالطبع رجب طيب أردوغان وزعيم الحركة القومية».

ووجّه في سياق ذلك تهنئة خاصة لزعيم الحركة القومية وصديقه، دولت بهتشلي، بمناسبة حلول العام الجديد «2021»، قائلًا: «عامًا سعيدًا للقائد الذي كرس حياته للأمة التركية أخي وآخر قائد للتركمان والقائد الأسطورة دولت بهتشلي، ليكن عامًا مباركًا لك».

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